Температура воздуха в Карелии поднимется до +8 градусов

В Карелии 3 мая ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, юго-западный, на севере северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1, +4°C, днем +3,+8° градусов.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +6, +8°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, утром и днем расти.

В Олонце 3 мая будет облачно, небольшой дождь. температура +2, +6. В Медвежьегорске прохладнее: пасмурно, небольшой снег с дождем, температура от 0 до +5. В Костомукше будет пасмурно, небольшой мокрый снег, температура воздуха от -2 до +1.