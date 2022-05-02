02 мая 2022, 09:00
Сегодня в Карелии ожидают потепления
Воздух в республике прогреется до плюс 12 градусов
Сегодня, 2 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Слабый дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха +9, +11°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, на севере с мокрым снегом. Ветер юго-западный умеренный, днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха +4, +9°C, на юге местами до +12°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +4, пасмурно, дождь.
В Сегеже до +3, пасмурно, небольшой дождь.
В Сортавале до +7, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/silviarita