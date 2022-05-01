В понедельник в Карелии потеплеет до плюс 12

Завтра, 2 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем слабый дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +9, +11°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, на севере с мокрым снегом. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +1, -4°C, днем +4, +9°C, на юге местами до +12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +4, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +3, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале до +7, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/kerttu