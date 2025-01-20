Тело женщины обнаружено в Карелии

В воскресенье в 10 часов 53 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было попасть в квартиру, хозяйка которой не отвечает на звонки и не открывает дверь, информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные из города бумажников, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Худшие опасения подтвердились. Хозяйка жилплощади была мертва.

Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // Фото «Петрозаводск говорит»