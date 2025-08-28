28 августа 2025, 14:21
Телефон взорвался в руках у школьницы

В Московской области выясняются обстоятельства травмирования несовершеннолетней
В Московской области в руках у 15-летней школьницы взорвался телефон. Об этом сообщает Минздрав области.

Отмечается, что девочка играла в телефон. Внезапно он перегрелся и взорвался.

Отец школьницы оперативно доставил ее в больницу. У девочки диагностировали ожоги левой и правой кисти третьей степени и предплечья с обеих сторон - первой-второй степени.

Девочка находится в удовлетворительном состоянии. Ее здоровьем занимаются медики.

