28 августа 2025, 14:21
Телефон взорвался в руках у школьницы
В Московской области выясняются обстоятельства травмирования несовершеннолетней
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Московской области в руках у 15-летней школьницы взорвался телефон. Об этом сообщает Минздрав области.
Отмечается, что девочка играла в телефон. Внезапно он перегрелся и взорвался.
Отец школьницы оперативно доставил ее в больницу. У девочки диагностировали ожоги левой и правой кисти третьей степени и предплечья с обеих сторон - первой-второй степени.
Девочка находится в удовлетворительном состоянии. Ее здоровьем занимаются медики.
