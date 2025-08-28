В больницах двух районов Карелии нет сыворотки против ядовитых змей

Поводом для проверки прокуратуры стала информация об отсутствии противоядия в Суоярвском округе. Проблем с сывороткой против яда змей в больнице округа не оказалось, а вот в других районах Карелии проблемы есть.

В ходе проверки выяснилось, что сыворотки против яда гадюки нет в медицинских учреждениях Кондопожского и Пудожского районов. Прокуроры внесли главным врачам представления для устранения нарушений закона, они на рассмотрении.

В Суоярвском округе препарат есть. Прокуратура выявила, что при обращении в больницу пациента с жалобами на укус змеи, порядок оказания медицинской помощи был нарушен. Главному врачу также внесли представление. Устранение нарушений контролирует прокуратура.

Ранее мы писали о змее в центре Суоярви.