Тела умерших людей найдены в квартирах в Петрозаводске и Беломорске

В воскресенье утром в 10 часов 46 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска из РОВД поступил звонок с просьбой о помощи. Жильцы одного из домов на Октябрьском проспекте жаловались на трупный запах в подъезде. Необходимо было попасть в запертую квартиру, где проживает пенсионерка, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Худшие опасения подтвердились. Хозяйка квартиры была мертва.

Сейчас по данному инциденту проверку проводят сотрудники правоохранительных органов.

А уже воскресным днем помощь пожарных потребовалась сотрудникам полиции в городе Беломорск. Там проживающий в квартире мужчина длительное время не выходил на связь. Когда пожарные вскрыли дверь, то в квартире обнаружили бездыханное тело хозяина.

По данному инциденту также проводят проверку сотрудники правоохранительных органов. Фото factroom.ru