Т2 перевела ядро сети в Карелии на российское оборудование

Оператор начал процесс импортозамещения важных узлов пакетной коммутации в регионах Северо-Запада. Теперь за тарификацию скоростей интернета отвечает разработка Bercut

Фото: Пресс-служба Т2

Т2 импортозаместила главные узлы пакетной коммутации, отвечающие за тарификацию скоростей LTE, в трех регионах Северо-Запада. Программный комплекс PCRF (Policy and Charging Rules Function – функция правил политики тарификации) компании Bercut полностью отвечает международным техническим стандартам и обеспечивает бесперебойное обслуживание абонентской базы Т2.

Роль системы PCRF в работе сети является определяющей: именно она «следит» за тем, чтобы скорость доступа соответствовала условиям тарифного плана пользователя. Система в реальном времени идентифицирует трафик: например, если абонент пользуется безлимитными соцсетями или мессенджерами, решение выделяет этот поток и не списывает пакетные мегабайты. Это гарантирует максимальную точность расчетов и прозрачность выставления счетов.

Кроме контроля скоростей, отечественная разработка обеспечивает стабильность всей продуктовой линейки оператора. Процесс создания и адаптации софта под требования Т2 длился три года. При этом техническое внедрение в Петрозаводске, Пскове и Мурманске удалось провести оперативно — всего за 7 месяцев.

На текущий момент все услуги и сервисы Т2 в указанных регионах успешно переведены на импортозамещенную платформу. Согласно стратегии компании, до конца 2026 года проект по переходу на российское оборудование будет масштабирован на всю страну.

Предварительные результаты проекта Т2 оценивает как положительные. В процессе повсеместного импортозамещения компонентов сети для нас важно наладить тесный контакт между нашими сотрудниками и специалистами производителя. На каждом этапе доработки и последующей миграции нам необходимо учитывать все требования сторон, чтобы в конечном итоге предложить клиентам исключительно качественные услуги без сбоев и недочетов. Сейчас многолетняя работа дает первые результаты, и мы готовы приступить к масштабированию проекта,

- отметил заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2 Алексей Дмитриев.

Мы выбрали Карелию, Мурманскую и Псковскую области в качестве пилотных зон для внедрения отечественного оборудования и программного обеспечения. За первый месяц эксплуатации новое решение показало себя с лучшей стороны: абоненты не заметили никаких сбоев, а проведённые драйв-тесты подтвердили стабильную работу всех систем в штатном режиме. Это важный шаг к технологической независимости и повышению качества услуг для наших клиентов,

- подчеркнул технический директор макрорегиона Северо-Запад T2 Сергей Глущенко.

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