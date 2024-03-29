Суровые условия Забайкалья испытали на себе туристы из Карелии

Члены турклуба «Скиф» Карельского педагогического университета ровно 20 лет назад вернулись из трудного перехода по Забайкалью. Двадцать два дня семь человек шли по безлюдной местности, преодолевая трудные перевалы. Наверное, с этого момента имя Виктора Симонова стало для каждого жителя Карелии таким же узнаваемым, как имя Федора Конюхова для каждого жителя России.

Когда все было позади, можно было с улыбкой вспоминать сложный многодневный переход и радоваться тому, что все дома целые и невредимые. Впрочем, в этом вся соль активного экстремального туризма – почувствовать всю прелесть цивилизации, когда был так долго оторван от нее.

«Самое сложно, наверное, решиться на это, - признался участник похода Валерий Кудряшов. – Потому что все-таки условия там нечеловеческие, можно сказать».

«Мы стояли на одном из перевалов, и был сильный ветер. Мы вшестером ставили палатку, и ее сдувало! Я даже в кошках стояла, и меня сдувало. Это были очень интересные ощущения», - поделилась впечатлениями Джульетта Дгибуадзе.

«Погодные условия были суровые, и сам поход был очень тяжелый. Экстремальные ситуации всякие возникали. Но все с честью прошли», – заявил Виктор Симонов, руководитель клуба «Скиф».

Путь в сотню километров по безлюдной местности может выдержать не каждый. О том, что они не одни на этом свете напоминали лишь следы диких зверей и редкие охотничьи зимовья. На одном из них ребята нашли кем-то заботливо оставленное вареное мясо. Благодарные карельские туристы угощенье съели, а взамен оставили неведомому другу пакет сухарей. Во время похода конфликтов в группе не было. Старались поддерживать друг друга. Подшучивали над трудностями: «Забавных случаев было достаточно много. Ни один день без этого не обходился. Мы вставали с настроем, что нужно серьезно поработать. А потом один шутку-прибаутку скажет, второй».

Походное снаряжение нашим туристам предоставил «Клуб приключений» Дмитрия Шпаро, с которым у «Скифов» было налажено взаимодействие. Деньгами помогли родной университет и спонсоры. Ребята уже мечтали о новых путешествиях. «Хочу сам для себя сходить на Полярный Урал. Просто интересно!» - сказал Валерий Кудряшов.

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В те дни в Москве проходила необычная выставка, экспонаты для которой прибыли изо всех российских регионов, а также из стран Балтии. Выставка рукописных детских книг развернулась на Кузнецком мосту, в музее экслибриса Международного союза «Книга». Шесть произведений детского самиздата представили Карелию. Их отбирали по итогам республиканского конкурса, который проводили Фонд любителей книги и Благотворительный фонд «Дети Карелии».

«Карельские первокнижники». Так назвали тех обычных школьников с необыкновенными фантазиями, которые вдруг решили взять и издать собственную книжку в единственном экземпляре. Написать и проиллюстрировать.

«Жила-была муха. И звали ее Муха – Золотая нога», - так начал свою сказку восьмилетний Максим Виноградский. Выбор темы и героев для своей сказки Максим решил не объяснять. Сказал, что все пришло в голову само собой. Свою первую книгу до выхода в свет он не показывал никому, даже маме. Четвертый и самый младший ребенок в семье – Максим был еще и самым самостоятельным. А по определению жюри конкурса, он был еще и самым остроумным.

Сотрудники фонда «Дети Карелии» наградили участников, юных авторов, которых в этой творческой акции участвовало тридцать человек. Было отмечено жанровое и стилистическое разнообразие работ, а также интересное графическое и художественное оформление изданий. Кстати, по правилам конкурса, компьютерная обработка не допускалась. Все нужно было сделать своими руками.

Директор фонда Жанна Повидайко сказала: «Работы удались! Мы их отправили в Москву на выставку. Ребята получили солидные призы – хорошие книги и дипломы. Думаю, это не последний конкурс такого плана». А вот свои произведения получить назад уже не получилось, они остались в столице. По условиям конкурса работы авторам не возвращались. Книголюбы-общественники готовились в 2004 году отметить 30-летие своего союза. В рамках юбилейных торжеств был запланирован праздник детского самиздата.

Таким было 29 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com/ Farius Cotoi