Судья из Карелии высоко оценил выступление России на Олимпиаде

Российская олимпийская сборная вернулась домой с 32 олимпийскими медалями: 9 – золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Таким образом, наши спортсмены стали вторыми по числу наград (впереди только сборная Норвегии, завоевавшая 39 медалей) и девятыми в неофициальном командном зачете – он формируется по количеству олимпийского «золота».

Соревнования по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью на пекинской Олимпиаде в составе международной бригады FIS судил житель Карелии Вадим Лисовский. По его словам, наша сборная выступила достойно. Например, в прыжках с трамплина россияне Данил Садреев, Ирма Махиня, Ирина Аввакумова и Евгений Климов завоевали «серебро» в командных соревнованиях. И это при том, что олимпийских наград в этом виде спорта у нас не было с 1968 года.

Данил Садреев из Лениногорска, это в Татарстане, стал для меня своего рода открытием, показав очень высокий результат!В целом, 32 медали – хороший итог для нашей сборной, хотя предела в этих вопросах не бывает. В прыжках с трамплина играет роль целый набор факторов, это лотерея, и думаю, при несколько ином стечении обстоятельств наши ребята могли бы победить,

– говорит судья.

При этом Вадим Лисовский отмечает, что работать в Пекине было намного сложнее, чем ранее в Сочи.

В первую очередь, из-за антиковидных ограничений. Они были беспрецедентными, а порой и избыточными. Из-за постоянного контроля и ограничений у некоторых моих коллег случались срывы. Кроме того, китайцы, работавшие на Олимпиаде, не говорили по-английски, и все сталкивались с постоянными бытовыми проблемами. Было сложно заказать еду или получить ответ на простой вопрос,

– вспоминает Вадим Адольфович.

В частности, сам Вадим Лисовский, был вынужден провести весь выходной день в изоляторе из-за положительного теста на коронавирус. И лишь поздно вечером выяснилось, что результат оказался ошибочным, и никакого ковида у российского судьи не было.

Как о самых трудных Играх говорит о пекинской Олимпиаде и Председатель олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Напомним, что наши спортсмены выступали без российского флага и гимна, в условиях психологического давления и допингового скандала.

Лично для меня – самая сложная из тех, что я проходил как спортсмен, тренер или руководитель, Мы немного недобрали золотых медалей, чтобы увезти из Пекина полноценное счастье. Где-то не хватило благосклонности фортуны, где-то сыграли роль другие факторы. Как бы банально не звучало, это спорт, и он всегда интересен своей непредсказуемостью. А на Олимпийских играх особенно.

– приводит его слова сайт ОКР.

Тем не менее, 32 олимпийских медали – рекордный для Росси результат. Раньше больше всего медалей россияне завоевывали только в Сочи и Калгари – по 29 на тех и других Играх. После возвращения домой, вне зависимости от медали, всех российских победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине представят к госнаградам.