Судью из Карелии по ошибке поместили в изолятор в Пекине

Вадим Лисовский, который судит лыжное двоеборье и прыжки с трамплина на зимней Олимпиаде, провел целый день в изоляторе в Пекине из-за ошибки с результатами теста на коронавирус. Об этом спортивный судья международной категории из Сортавалы 9 февраля написал в своем аккаунте в соцсети.

«Сегодня соревнования у двоеборцев на К-95 и официальная тренировка у прыгунов на трамплине К-125. Вчера получил положительный тест, попал в изолятор, уже поздно вечером выяснилось, что произошла ошибка и я здоров! Но из-за чьего-то разгильдяйства меня продержали целый день! Причем он был моим выходным!» - написал карельский судья.

Напомним, что Международный олимпийский комитет включил карельского судью в состав международной судейской бригады (FIS) во всех программах прыжков с трамплина и лыжного двоеборья. (фото vk.com)