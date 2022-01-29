29 января 2022, 16:21
Судья из Сортавалы поедет на Олимпиаду в Пекин
Вадим Лисовский вошел в состав международной судейской бригады XXIV Олимпийских игр
Уже 4 февраля стартуют XXIV Олимпийские игры в Пекине. Хотя карельских спортсменов нет в составе сборной, зато наш земляк Вадим Лисовский примет участие в судействе, сообщили в Минспорта Карелии.
Житель Сортавалы является почетным спортивным судьей России, судьей международной категории.
Международный олимпийский комитет включил его в состав международной судейской бригады (FIS) во всех программах прыжков с трамплина и лыжного двоеборья. // Фото: источник