Судья из Сортавалы поедет на Олимпиаду в Пекин

Уже 4 февраля стартуют XXIV Олимпийские игры в Пекине. Хотя карельских спортсменов нет в составе сборной, зато наш земляк Вадим Лисовский примет участие в судействе, сообщили в Минспорта Карелии.

Житель Сортавалы является почетным спортивным судьей России, судьей международной категории.

Международный олимпийский комитет включил его в состав международной судейской бригады (FIS) во всех программах прыжков с трамплина и лыжного двоеборья. // Фото: источник