Суббота выдастся морозной

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -13, -15, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно, в отдельных районах небольшой, на севере местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -12, -17.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Пудоже днем -15;

В Кондопоге, Суоярви днем -13;

В Медвежьегорске, Сегеже днем -14;

В Олонце, Сортавале днем -12. // фото «Петрозаводск говорит»