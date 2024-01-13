13 января 2024, 08:30
Погода

Суббота выдастся морозной

В Петрозаводске снег не прогнозируют, но осадки вероятны в районах республики

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -13, -15, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно, в отдельных районах небольшой, на севере местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -12, -17. 

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Пудоже днем -15;

В Кондопоге, Суоярви днем -13;

В Медвежьегорске, Сегеже днем -14;

В Олонце, Сортавале днем -12. // фото «Петрозаводск говорит»

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