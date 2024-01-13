13 января 2024, 08:30
Суббота выдастся морозной
В Петрозаводске снег не прогнозируют, но осадки вероятны в районах республики
Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -13, -15, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно, в отдельных районах небольшой, на севере местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -12, -17.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Пудоже днем -15;
В Кондопоге, Суоярви днем -13;
В Медвежьегорске, Сегеже днем -14;
В Олонце, Сортавале днем -12. // фото «Петрозаводск говорит»