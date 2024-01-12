В Карелии местами воздух остынет до минус 29

В Петрозаводске 13 января переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -20, -22, днем -13, -15, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет понижаться.

В Карелии облачно, ночью с прояснениями. Днем в отдельных районах небольшой, на севере местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -20, -25, местами до -29, днем -12, -17.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -22, днем -15;

В Кондопоге, Суоярви ночью -15, днем -13;

В Медвежьегорске ночью -15, днем -14;

В Олонце ночью -19, днем -12;

В Пудоже ночью -17, днем -15;

В Сегеже ночью -16, днем -14;

В Сортавале ночью -14, днем -12. // фото «Петрозаводск говорит»