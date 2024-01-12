Синоптики дали прогноз погоды в Карелии на 12 января

В Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -13, -15 градусов, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -12, -17.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -18;

В Кондопоге, Пудоже днем -13;

В Медвежьегорске днем -14;

В Олонце днем -15;

В Сегеже, Сортавале днем -16;

В Суоярви днем -17. // фото «Петрозаводск говорит»