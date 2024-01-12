12 января 2024, 06:30
Синоптики дали прогноз погоды в Карелии на 12 января
По Карелии обещают местами снег
В Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -13, -15 градусов, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -12, -17.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -18;
В Кондопоге, Пудоже днем -13;
В Медвежьегорске днем -14;
В Олонце днем -15;
В Сегеже, Сортавале днем -16;
В Суоярви днем -17. // фото «Петрозаводск говорит»