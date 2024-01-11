Морозную пятницу обещают жителям Карелии

В Петрозаводске в пятницу переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -13, -15 градусов, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -12, -17, ночью местами до -24.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -23, днем -18;

В Кондопоге, Пудоже ночью -21, днем -13;

В Медвежьегорске ночью -20, днем -14;

В Олонце ночью -25, днем -15;

В Сегеже ночью -21, днем -16;

В Сортавале ночью -22, днем -16;

В Суоярви ночью -23, днем -17. // фото «Петрозаводск говорит»