Страйкбольная граната взорвалась в рюкзаке школьника в Петербурге

Шестиклассник принес в школу в Петербурге страйкбольную гранату. Мальчик купил ее в магазине и принес показать друзьям, но сюрприз взорвался.

Инцидент случился днем 8 мая в учебном заведении на Планерной улице. Обошлось без пострадавших. Паблик «Mash на Мойке» выложил фотографии, на них гарь на парте.

Полиция провела беседу со школьником и его родителями, передает «Фонтанка». Проводится проверка. // фото unsplash.com/ Max Fleishmann