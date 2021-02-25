25 февраля 2021, 21:01
Общество

Странный маневр водителя в пробке в Петрозаводске попал на видео

Городская камера наблюдения сняла необычный эпизод, произошедший на улице Гоголя

Сегодня в вечерний час пик в Петрозаводске, на пересечении улиц Гоголя и Анохина, один из водителей исполнил странный маневр, который попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобили стоят в пробке. Некоторые из них ожидают своей очереди на поворот. В этот момент одному из автомобилистов захотелось сократить время ожидания. В результате машина выехала на перекресток, описала приличную дугу, проехала по встречке и как ни в чем не бывало отправилась дальше вверх по улице Гоголя.

На эпизод обратили внимание читатели паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», где ролик и был опубликован.

Обсудить
просмотр
182941
Метки: 
Петрозаводск
улица Анохина
улица Гоголя
странный маневр
дороги
новости петрозаводска