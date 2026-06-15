Стипендия РКС: осталось несколько дней до конца приема документов

У студентов Петрозаводского государственного университета и Петрозаводского техникума городского хозяйства есть возможность получить именную стипендию «Российских коммунальных систем»

Именная стипендия – это часть программы подготовки специалистов для работы в «РКС». Рассчитывать на стипендию могут молодые люди, обучающиеся по направлениям «Водоснабжение и водоотведение», «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Электроснабжение», «Автоматизированные системы управления» и «Информационные технологии». Прием заявок на нее уже начался и заканчивается через пару дней – 20 октября (включительно).

В течение года каждый месяц победители конкурса будут получать 10 тысяч рублей независимо от того, в техникуме они учатся или в университете. Предпочтение отдается ребятам, которые готовы работать в компании.

С 2023 года мы внесли изменения в положение о стипендии, теперь с нами можно заключить договор на целевое направление в ссузы и вузы для обучения по востребованным на предприятиях АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети» профессиям. Более того, мы планируем кардинально переформатировать систему стипендий и начнем такую работу со школьниками 9-11 классов. Ребята, которые во время школьных каникул работали в «РКС» и планируют связать свою трудовую деятельность с нашей компанией, смогут получить направление в университеты и техникумы. С такими школьниками предприятие готово заключить договор на целевое обучение с выплатой стипендией и оказанием дополнительной поддержки,

– говорит директор по управлению персоналом ГК «РКС-Петрозаводск» Владимир Шарупич.

А пока шанс получить материальную поддержку есть у нынешних студентов. Для того, чтобы пройти отбор на дополнительную стипендию, ребятам необходимо:

• Учиться в ПетрГУ или ПТГХ по профильным направлениям

• Желание заключить договор на целевое обучение

• Пройти практику на предприятиях «РКС»

• Писать дипломную работу на базе предприятий

• Подать необходимый пакет документов на стипендию

Студенты, школьники и их родители! Если вы или ваш ребенок планирует связать свою жизнь с ресурсоснабжающими организациями и энергетикой, запомните эту важную информацию на будущее. Вскоре шанс получить целевое направление на учебу появится у старших школьников. Больше о стипендии «Российских коммунальных систем» можно узнать по телефону: +7 (8142) 71-00-90.

На правах рекламы. АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». ИНН 1001291146.