Стая бродячих собак в Иркутской области растерзала пенсионера

Бездомные собаки насмерть загрызли пенсионера. Тело 63-летнего мужчины нашли на овощехранилище в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщили в СУ СКР по региону.

Труп валялся рядом со сторожкой, на теле было множество ранений от зубов животных, а также оторвана одна рука. Пострадавший умер на месте, возбуждено уголовное дело.

Расследование контролирует городская прокуратура, она проведет проверку и даст оценку действиям местной власти, отвечающей за содержание безнадзорных животных. // фото: unsplash.com