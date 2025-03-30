Статистика ДТП: мужчины против женщин

Мужчины-водители в пять раз чаще женщин становились участниками ДТП в России в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, в 2024 году мужчины-водители попали в ДТП более 96 тысяч раз, женщины - более 18 тысяч.

Количество ДТП, в которых водителем был мужчина, выросло на 4,5 тысячи случаев по сравнению с 2023 годом. Число аварий с женщинами-водителями также выросло на 1,2 тысячи.