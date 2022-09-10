Стартовал второй день голосования на выборах Главы Карелии

В Карелии – второй день голосования на выборах главы республики и муниципальных органов власти. Вчера избирательные участки закрылись в 20:00. К этому времени в республике проголосовали 48388 человек, это 9,58 % от общего числа избирателей.

– Голосование в течение дня проходило организовано, жалоб на работу участковых избирательных комиссий в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия не поступало. Мы знаем, что уже больше 600 наблюдателей присутствовали на избирательных участках, и от них сообщений о нарушениях тоже не поступало,

– отметил Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин.

Те, кто уже сделал свой выбор, рассказали, почему это важно.

– Наша задача – прийти на выборы и проголосовать. Мы в сами выбираем судьбу нашей Карелии, судьбу нашей Родины и то, как будут жить дальше наши дети и наши внуки,

– считает главный врач петрозаводской поликлиники № 4, депутат Законодательного собрания региона Ольга Билко.

А руководитель регионального отделения Союза пенсионеров России «Северные колокола» Наталья Вартанова не согласна с теми, кто считает, что от их голосов ничего не зависит.

– Некоторые говорят: «А зачем я пойду? Мне все равно!» Нет, не все равно! И пенсионеры, и работающие – все мы хотим жить лучше. А чтобы мы жили лучше, надо выбрать того губернатора, который будет делать для нас, для нашей жизни лучше.

10 и 11 сентября в Карелии работают все 463 избирательных участка. Кроме того, сегодня члены избирательных комиссий сами выедут в те населенные пункты, где нет помещений для голосования и нет транспорта, чтобы добраться до ближайшего избирательного участка.

А те избиратели, кто по уважительным причинам не может прийти на участок, смогут проголосовать дома. Для этого необходимо до 14:00 11 сентября в письменной или устной форме (по телефону) обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации

Уточнить свой избирательный участок можно на сайте ЦИК РФ. Информацию о территориальных избирательных комиссиях можно посмотреть на сайте ЦИК Карелии. // Фото: ИА «Республика»