Стало известно, за что штрафуют и блокируют самокатчиков

Операторы заблокировали 190 тысяч граждан за нарушения правил эксплуатации самокатов с началасезона, сообщает РБК со ссылкой на данные Яндекс Go, Whoosh и «МТС Юрент».

Количество штрафов на самокатчиков выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Это связано, в том числе, с совершенствованием систем выявления нарушений.

По данным кикшеринговых сервисов, треть зафиксированных нарушений связана с использованием электросамокатов несовершеннолетними, а также передачей устройств в управление детям. Семьдесят процентов нарушений с начала сезона связано с неправильной парковкой самокатов. Далее с показателями 15 и 10 процентов расположились проезды на пешеходном переходе и совместная езда на одном устройстве. Кроме того, россиян штрафовали за движение в неположенных местах и повреждение электросамокатов. © «Петрозаводск говорит»