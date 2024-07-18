18 июля 2024, 20:43
Стало известно, кто погиб в жестком ДТП на карельской трассе
На место смертельной аварии выехал прокурор
Подтвердилась гибель одного человека в аварии на трассе «Вологда - Медвежьегорск». Не выжил водитель легковушки, сообщили в прокуратуре Карелии.
Напомним, вечером 18 июля столкнулись иномарка и пассажирский автобус, одного человека зажало в салоне Renault Duster.
- В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, двое пассажиров госпитализированы,
- рассказали в надзорном ведомстве.
На место происшествия выехал прокурор Медвежьегорского района Иван Кучин, он координирует работу всех правоохранительных органов и спецслужб. Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств этой трагедии. // фото, видео: прокуратура Карелии