Стало известно, кто погиб в жестком ДТП на карельской трассе

Подтвердилась гибель одного человека в аварии на трассе «Вологда - Медвежьегорск». Не выжил водитель легковушки, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, вечером 18 июля столкнулись иномарка и пассажирский автобус, одного человека зажало в салоне Renault Duster.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, двое пассажиров госпитализированы,

- рассказали в надзорном ведомстве.

На место происшествия выехал прокурор Медвежьегорского района Иван Кучин, он координирует работу всех правоохранительных органов и спецслужб. Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств этой трагедии. // фото, видео: прокуратура Карелии