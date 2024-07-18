Ремонтировавшего теплотрассу застрелили из-за раскопанной дороги

Сотрудника компании «Теплосфера» застрелили днем в Липецке на рабочем месте. Это случилось 16 июля, рассказали в региональном СУ СКР. Погибший ремонтировал теплотрассу.

Он готовил трубы к зиме. Внезапно подошел неизвестный, этот момент попал на видео камеры наблюдения. Недолгий спор закончился выстрелом в живот рабочего. Он скончался на месте до приезда бригады медиков.

Стрелявшего нашли и отправили в СИЗО. При обыске в его загородном доме нашли пневматический пистолет, из которого был произведен выстрел.

Причиной конфликта предварительно стал спор из-за неудобств, вызванных раскопанной для ремонта теплотрассы дороги. // фото: СУ СКР по региону