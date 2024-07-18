В жестком ДТП с автобусом и легковушкой в Карелии есть жертвы

Вечером 18 июля на трассе А119 между Повенцом и Медвежьегорском произошло жесткое ДТП. Видео опубликовали в паблике «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».

Судя по всему, последствия аварии в данный момент еще устраняют. Столкнулись маршрутный автобус и легковушка Renault Duster. Маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась. Оба транспортных средства серьезно повреждены.

По данным МЧС Карелии, авария случилась в 17:40 между Повенцом и Медвежьегорском. Пострадали, по предварительным данным, несколько человек. Это – четверо находившихся в автобусе и двое – в автомобиле.

Одного человека зажало в салоне Renault Duster, его пытаются деблокировать. Очевидцы рассказали о погибшем, но эта информация пока не подтвердилась. // фото: скриншот видео