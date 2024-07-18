Во время сельхозработ в Карелии нашли человеческие кости с гранатами

Во время сельскохозяйственных работ в деревне Рыпушкалицы в Олонецком районе 17 июля нашли человеческие кости. Об этом немедленно сообщили правоохранителям, рассказали в СУ СКР Карелии.

Во время осмотра места происшествия рядом с останками следователи также нашли две гранаты, которые, вероятно, относятся ко времени Великой Отечественной войны. Кроме того, были обнаружены фрагменты противогаза и элементы военной экипировки советского солдата.

Чтобы определить давность захоронения останков, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. К проверке также привлекут специалистов-историков, после чего примут соответствующее решение. // фото: СУ СКР по региону