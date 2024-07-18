Спасатели МЧС вытаскивали автомобиль из ямы с кипятком и обварились

В городе Тверь два работника местного подразделения МЧС получили увечья, пытаясь спасти людей из машины. Она угодила в яму, образовавшуюся вследствие коммунальной аварии, заявила пресс-служба организации.

На одной из улиц города произошел прорыв трубы с горячей водой. На дороге обвалился грунт, образовав яму, куда попал легковой автомобиль с пассажирами внутри.

Когда спасатели попытались приблизиться к машине, земля неожиданно осела и на обочине дороги. Один из работников МЧС потерял равновесие и упал в кипяток. Его коллега поспешил на помощь, но также получил ожоги. Пассажиры автомобиля не пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Предварительно установлено: авария произошла из-за того, что работники коммунальных служб не провели своевременный ремонт трубопровода, сообщили в СУ СКР по региону. // фото: МЧС России/Telegram