Стало известно, какие районы Карелии перспективны для газификации

В Карелии за период с 2018 по 2025 год газифицировано сетевым топливом 36 населённых пунктов в Петрозаводске, Кондопожском, Олонецком и Питкярантском районах. Это 28 тысяч домовладений. Тем не менее Карелия все еще в числе отстающих республик, поскольку газ в регион пришел только 1996 году, и мы были самыми последними в этом направлении.

В 2021 году стартовала программа социальной догазификации. На этот момент потенциальных потребителей насчитывалось 4436. К 2026 году эта статистика, по словам генерального директора АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрия Азарова, по природному газу потенциальных потребителей уже почти 11600. И компания готова подключить всех абонентов, которые соответствуют установленным критериям.

Так за последнее время АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» получило 5000 заявок на подключение к природному газу. Часть заявок - это 25 процентов пришлось отклонить. Причины просты: в населенных пунктах нет еще газопровода и необходимой инфраструктуры. Сейчас в республике компания строит порядка 80 объектов газовой инфраструктуры.

В социальной программе догазификации предусмотрены льготные категории, их список довольно широкий, о нем подробно в проекте «От первого лица» рассказывает Юрий Азаров. Льготники могут получить 100 тысяч рублей на приобретение или монтаж газового оборудования. Сейчас в компании заключено 409 новых комплексных договоров из них 313 - это льготная категория граждан. 163 заявки уже исполнено, 150 находятся в работе.