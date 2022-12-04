04 декабря 2022, 15:36
Стали известны подробности смертельной аварии в Олонецком районе
Погибшим на трассе «Кола» оказался 36-летний житель Лодейного Поля
Утром 4 декабря в Олонецком районе в районе деревни Ковера столкнулись два большегруза. Погиб один человек.
Как установили в ГИБДД, авария произошла в 9:50 на 306 километре федеральной трассы «Кола».
По предварительным данным ведомства, произошло встречное столкновение двух фур. Пострадавших госпитализировали.
В результате аварии погиб 36-летний водитель одной фуры. Погибшим оказался житель Лодейного поля. Также пострадал второй водитель. 56-летнему жителю Петербурга оказали медицинскую помощь. ГИБДД выясняет обстоятельства случившегося. // фото ГИБДД РК