Стала известна стоимость проезда в автобусе №30 в Петрозаводске

Автобусы в Петрозаводске будут ходить по новому маршруту № 30 уже скоро. В конце июля мэрия проведет аукцион и выберет перевозчика, рассказала глава администрации города Инна Колыхматова.

Маршрут будет протяженным и «социальным» - люди на нем смогут добираться из отдаленного микрорайона СКЗ до многих социальных учреждений.

Предполагается, что автобусы будут ходить с 06:30 до 22:30, а тариф на проезд останется регулируемым. Стоимость билета составит 50 рублей.

Ранее по такой контрактной системе работал «Транс-Балт», но мэрия проиграла суд старым перевозчикам, и компания с 1 июля уходит из Петрозаводска.

На маршруты №№ 5, 14 и 29 вернутся прежние подрядчики. Чтобы сохранить регулируемый тариф, городская администрация продумала вариант с 30-м автобусом.

Появление этого маршрута Колыхматова назвала перезагрузкой транспортной системы Петрозаводска. Она пообещала вместе с республиканскими властями подумать, как решить проблему транспорта для других отдаленных районов. Для этого нужно попасть в какие-то федеральные программы и обновить автобусный парк. // фото: «Петрозаводск говорит»