28 июня 2024, 15:54
Алые паруса не сразу появятся на набережной в День города
Бригантина с алыми парусами до праздничной программы будет стоять в другом месте
Программа «Алые паруса над Онего» в День города пройдет в 21:00 на Онежской набережной. Но до этого бригантина будет стоять в другом месте. Это связано с техническими причинами, сообщили в клубе-музее «Полярный Одиссей».
Исторические корабли днем в праздник можно будет увидеть на территории морского центра на улице Ригачина, 37 «Б».
Полюбоваться судами «Одиссея» можно будет с 10 до 20 часов и сфотографироваться под алыми парусами. // фото: freepik.com