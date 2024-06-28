Алые паруса не сразу появятся на набережной в День города

Программа «Алые паруса над Онего» в День города пройдет в 21:00 на Онежской набережной. Но до этого бригантина будет стоять в другом месте. Это связано с техническими причинами, сообщили в клубе-музее «Полярный Одиссей».

Исторические корабли днем в праздник можно будет увидеть на территории морского центра на улице Ригачина, 37 «Б».

Полюбоваться судами «Одиссея» можно будет с 10 до 20 часов и сфотографироваться под алыми парусами. // фото: freepik.com