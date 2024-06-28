28 июня 2024, 15:47
В Карелии похоронили погибшего на СВО 23-летнего военного
В Беломорском округе простились с Ильей Нахаевым
В Карелии сегодня прошла церемония прощания с военнослужащим Ильей Нахаевым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.
Траурная церемония состоялась в поселке Сосновец. Проводить 23-летнего военного в последний путь пришли десятки людей.
Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца. // Фото администрации Беломорского округа