Спортсмены из Карелии отправятся к Северному Ледовитому океану

Представителям сборной команды Карелии по спортивному туризму предстоит преодолеть 490 километров, чтобы добраться до берега Северного Ледовитого океана.

Лыжная экспедиция продлится 16 дней и завершится 5 апреля. Группа из десяти человек, включая двух представителей ПетрГУ, отправится по маршруту Хальмер-Ю-побережье Северного Ледовитого Океана-горный массив Полярный Урал-Воркута.

В пресс-службе вуза добавили, что маршрут экспедиции пятой категории сложности, заявлен на чемпионат России по спортивному туризму. (фото pixabay.com, bluebudgie)