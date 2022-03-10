10 марта 2022, 19:28
Спортсмены из Карелии отправятся к Северному Ледовитому океану
Лыжная экспедиция продлится 16 дней, путешественники пройдут почти 500 километров
Представителям сборной команды Карелии по спортивному туризму предстоит преодолеть 490 километров, чтобы добраться до берега Северного Ледовитого океана.
Лыжная экспедиция продлится 16 дней и завершится 5 апреля. Группа из десяти человек, включая двух представителей ПетрГУ, отправится по маршруту Хальмер-Ю-побережье Северного Ледовитого Океана-горный массив Полярный Урал-Воркута.
В пресс-службе вуза добавили, что маршрут экспедиции пятой категории сложности, заявлен на чемпионат России по спортивному туризму. (фото pixabay.com, bluebudgie)