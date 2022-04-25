Спортсменка установила новый рекорд мира, проплыв 90 метров подо льдом

Жительница ЮАР побила собственное достижение, проплыв без гидрокостюма и ласт подо льдом 90 метров. Эмбер Филлари снова попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает «Лента.ру». Свое достижение она совершила 5 марта в Норвегии в городе Конгсберг. Несколько лет назад спортсменка задержала дыхание и проплыла подо льдом 70 метров.

Женщина тренировалась в Германии, привыкала к ледяной воде, а также плавала в озере под Конгсбергом, где и побила свой мировой рекорд.

В копилке рекордов Филлари есть еще одно достижение. Спортсменке удалось пройти под водой 109,6 метра. Это стало самой длинной прогулкой под водой с задержкой дыхания. (фото pixabay.com, Simon)