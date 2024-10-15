15 октября 2024, 14:16
Спортсменка из Карелии взяла медаль Московского марафона
Елена Богданова из Беломорского округа успешно выступила на престижных соревнованиях в столице
Спортсменка из Беломорского округа Елена Богданова успешно выступила на Московском марафоне. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.
Наша землячка преодолела дистанцию в 42,2 километра менее чем за 4 часа. Она показала результат 3 часа 57 минут 45 секунд и завоевала бронзу в возрастной категории 60-64 лет.
Елена Богданова оставила позади сотни других участников Московского марафона из разных регионов нашей страны. // Фото центра спортивной подготовки