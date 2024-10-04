Спортсменка из Карелии стала сильнейшей в настольном теннисе

Виолетта Терукова победила на всероссийских стартах среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Архангельске.

Воспитанница Республиканской спортивной школы олимпийского резерва отлично выступила на детско-юношеских соревнованиях по настольному теннису. Кто виртуознее владеет ракеткой выясняли спортсмены из Архангельской области, Карелии, Петербурга, Тверской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Виолетта Терукова не оставила соперницам шансов и завоевала золотую награду. // фото VK-паблик «Спорт-норма жизни Карелия»