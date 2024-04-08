Спокойная Лососинка в Петрозаводске превращается в бурную реку

Многие петрозаводчане читали историю про то, как в 1800 году было мощное наводнение и маленькая Лососинка едва не затопила большой Александровский завод. С тех пор бедствий такого масштаба не случалось, но практически ежегодно Лососинка выходит из своих берегов - подтопляет то парки, то мосты.

Впрочем, сейчас и на дорогах Петрозаводска текут реки - где побольше, где поменьше. Мыть машины или не мыть? Такой вопрос перед автомобилистами не стоит. А вот скоростной режим соблюдают почти все: что там, на асфальте под водой, одному богу известно. Да и прохожих не хочется окатывать талыми водами с ног до головы.

В зарисовке телеканала "Ника плюс" - превращение спокойной Лососинки в бурную и "плывущие" по улице Правды машины. Оператор остался почти сухим. Спасибо водителям. // Видео: Евгений евдокимов, телеканал "Ника плюс".