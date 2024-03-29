Сотрудники МЧС Карелии показали способы спасения на тонком льду

С наступлением весны лёд, покрывающий водоёмы Карелии, становится хрупким и ненадежным, что может привести к опасным для жизни и здоровья происшествиям. Для профилактики подобных чрезвычайных ситуаций сотрудники МЧС провели мастер-класс по действиям, которые помогут выбраться в случае провала под лёд.

В первую очередь, не поддаваться панике, советуют спасатели. Необходимо выбираться на лёд в ту сторону, с которой вы пришли, постепенно вытаскивая себя из полыньи и откатываясь в сторону, чтобы занять как можно большую площадь на льду. Вставать ни в коем случае нельзя, это увеличит риск повторного провала. Также желательно иметь при себе зацепы в легком доступе, например, в верхних карманах куртки или на шее. Зацепы - это предметы, которые позволят вам зацепиться за лёд и вытащить себя из воды. Подойдут два шила, длинные гвозди с подобием рукояти или покупные зацепы.

Если вы не один - ваш товарищ, соблюдая технику безопасности, сможет помочь вам выбраться, используя веревку или что-то похожее. После того, как вы выбрались - необходимо по возможности сменить одежду на сухую и выпить горячего чаю. А при отсутствии такой возможности - вызвать спасательные службы.

По словам начальника пресс-службы управления МЧС России по РК, прослеживается чёткая тенденция к уменьшению количества ЧС, связанных с провалами под лёд. Это говорит и об эффективности проводимой профилактической работы, и о повышении сознательности граждан и более ответственном отношении к личной безопасности на льду. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".