15 июля 2020, 07:33
Происшествия

Спасатели освободили ребенка в Карелии

Необычная спасательная операция была проведена на севере республики

Вчера в 17 часов на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступил звонок с просьбой о помощи. На детской площадке в неприятную ситуацию попал ребенок, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили, что у мальчика застрял палец в металлических воротах. Ради любопытства он засунул его между прутьев, а вытащить назад не смог.

Пожарные, используя бензорез, аккуратно спилили один металлический прут и освободили палец ребенка. Не прошло и пяти минут, как необычная спасательная операция была успешно завершена.

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Метки: 
Сегежа
Спасатели
МЧС
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