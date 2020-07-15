Спасатели освободили ребенка в Карелии

Вчера в 17 часов на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступил звонок с просьбой о помощи. На детской площадке в неприятную ситуацию попал ребенок, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили, что у мальчика застрял палец в металлических воротах. Ради любопытства он засунул его между прутьев, а вытащить назад не смог.

Пожарные, используя бензорез, аккуратно спилили один металлический прут и освободили палец ребенка. Не прошло и пяти минут, как необычная спасательная операция была успешно завершена.