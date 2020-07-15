15 июля 2020, 07:08
Происшествия

Пешехода сбили в Петрозаводске

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент с пешеходом на улице Луначарского

Во вторник, 14 июля, в 15:33 на улице Луначарского в Петрозаводске автомобиль сбил пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как пешеход переходил дорогу по переходу в районе пересечения улицы Луначарского с улицей Промышленной. Водитель автомобиля не заметил человека и сбил его.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Обсудить
просмотр
171150
Метки: 
Петрозаводск
улица луначарского
пешеход
ДТП
сбили пешехода
новости петрозаводска