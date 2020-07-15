15 июля 2020, 07:08
Пешехода сбили в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент с пешеходом на улице Луначарского
Во вторник, 14 июля, в 15:33 на улице Луначарского в Петрозаводске автомобиль сбил пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как пешеход переходил дорогу по переходу в районе пересечения улицы Луначарского с улицей Промышленной. Водитель автомобиля не заметил человека и сбил его.
Информация о состоянии пострадавшего уточняется.