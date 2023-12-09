Спасатели ликвидировали последствия столкновения автомобилей в Сегеже

Вечером 8 декабря в Сегеже произошло ДТП. К месту аварии привлекались спасатели, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, сигнал о происшествии на улице Привокзальной поступил на пульт дежурного в 17:25. На место выехали четверо пожарных. Выяснилось, что столкнулись два автомобиля.

Информация о пострадавших в аварии уточняется. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas