«Современник»: открыты продажи квартир в новом доме на Голиковке

Строительная компания Nova рассказала об особенностях жилого дома, который создан с вниманием к деталям и заботой о вашем комфорте

Фото: Нова-Реалти

Жилой комплекс «Современник» от строительной компании Nova - это не просто жильё, а продуманная среда для жизни, где каждая деталь работает на ваш комфорт, безопасность и спокойствие.

Что делает этот дом особенным?

Удобный паркинг. Автомобиль будет в безопасности — встроенный паркинг избавит вас от поисков места во дворе и защитит машину в любую погоду.

Умное просторное хранение. Кладовые расположены как на цокольном этаже, так и прямо на жилых — теперь сезонные вещи, спортинвентарь и запасы не будут занимать место в квартире.

Забота о питомцах. В главном холле есть специальное помещение для мойки лап — после прогулки собака останется чистой, а дом — аккуратным.

Гостеприимный холл. На первом этаже оборудован санузел для гостей — это особенно удобно во время прогулок с детьми.

Без барьеров. Два пассажирских лифта спускаются прямо на цокольный этаж, к паркингу и кладовым. Больше не нужно нести сумки или коляску по лестнице.

Личное пространство для отдыха. Выбирайте балкон по настроению:

- открытый — с надёжным ограждением, для чашечки кофе на свежем воздухе;

- закрытый — с панорамным витражным остеклением, превращающийся в уютную всесезонную комнату с потрясающим видом.

Во многих квартирах предусмотрены угловые окна — они наполняют пространство светом и открывают впечатляющие виды.

ЖК «Современник» выводит городскую жизнь на новый уровень: технологии, безопасность и внимание к деталям создают идеальную среду для вас и вашей семьи.

Выбрать планировку можно по ссылке.

За подробной информацией обращайтесь в отдел продаж по адресу: пр. Комсомольский, 29.

Телефон: +7 (8142) 59-47-47

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