Совет депутатов Медвежьегорского округа избрал главу муниципалитета

На данный момент во всех муниципальных округах и районах Карелии избраны высшие должностные лица — руководители муниципалитетов

Фото: Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия

24 июня 2026 года на заседании Совета Медвежьегорского округа избрали главу муниципалитета – Федотова Александра Юрьевича. Новый руководитель получил единогласное доверие народных избранников, представляющих интересы жителей.

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Как куратор Медвежьегорского округа желаю Александру Юрьевичу успехов в ответственной работе, мудрости в принятии решений и поддержки со стороны местного сообщества,

– отметил министр национальной и региональной политики Республики Карелия Сергей Киселев.

Основными задачами избранных руководителей остаются реализация планов социально-экономического развития территорий, управление бюджетными процессами и оперативное решение вопросов местного значения в рамках единой системы публичной власти. Сформированный корпус глав муниципалитетов обеспечивает эффективное взаимодействие между региональным правительством и жителями самых отдаленных уголков республики.

С актуальным списком руководителей муниципальных образований можно ознакомиться на официальном портале Республики Карелия.