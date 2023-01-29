Сотрудники Лоухского детсада не получали зарплату вовремя

Ситуацию с задержками зарплаты в Лоухском детском саду пришлось регулировать через суд. В пользу сотрудников взыскали в итоге компенсацию, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Иск в защиту прав работников детского дошкольного учреждения подала районная прокуратура. Зарплату задерживали в прошлом году, не выплачивали вовремя в феврале, мае и октябре.

Представитель ответчика этого не отрицал. Суд решил, что нужно компенсировать сотрудникам детсада моральный вред, и взыскал деньги в их пользу. Размер суммы не оглашается. // фото: pixabay.com