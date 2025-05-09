Соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Петрозаводске

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдут в Петрозаводске.

18 мая десятки спортсменов и любителей активного отдыха на природе будут состязаться на Кургане.

Организаторы готовят маршруты для девяти возрастных категорий, рассказали в центре спортивной подготовки. Победителей начнут награждать с 13:45. Все участники получат сертификаты. © «Петрозаводск говорит»