09 мая 2025, 14:49
Соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Петрозаводске
Состязаться будут как профессионалы, так и любители
фото freepik.com
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдут в Петрозаводске.
18 мая десятки спортсменов и любителей активного отдыха на природе будут состязаться на Кургане.
Организаторы готовят маршруты для девяти возрастных категорий, рассказали в центре спортивной подготовки. Победителей начнут награждать с 13:45. Все участники получат сертификаты. © «Петрозаводск говорит»