09 мая 2025, 14:49
Спорт

Соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Петрозаводске

Состязаться будут как профессионалы, так и любители
фото freepik.com

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдут в Петрозаводске.

18 мая десятки спортсменов и любителей активного отдыха на природе будут состязаться на Кургане.

Организаторы готовят маршруты для девяти возрастных категорий, рассказали в центре спортивной подготовки. Победителей начнут награждать с 13:45. Все участники получат сертификаты. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
спортивное ориентирование
курган