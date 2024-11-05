Соискателям из Карелии предлагают новые высокооплачиваемые вакансии

Местные компании готовы много заплатить человеку, который согласится работать в сфере добычи сырья, строительства и недвижимости, в IT-секторе, автобизнесе, отрасли перевозок и логистики. Специалистам из Карелии также предлагают работать вахтовым методом в других регионах за высокую зарплату, об этом сообщает Карелия РБК.

Самые большие зарплаты предлагают стоматологам и водителям, от 350 тысяч рублей и от 300 тысяч рублей соответственно. У соискателей, готовых работать вахтовым методом, также есть возможность много зарабатывать. Например, в Архангельской области ищут начальника лесозаготовки, предлагаемая зарплата - от 300 тысяч рублей.

Меньше вакансий с высоким заработком в сфере сельского хозяйства, в энергетике, а также в области ЖКХ. Примерно 20% работодателей готовы увеличить зарплаты своим работникам до конца 2024 года. // Фото: freepik // prostooleh