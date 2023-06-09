Со двора частного дома петрозаводчанки украли дорогой велосипед

Велосипед за 20 тысяч рублей украли у 41-летней жительницы Петрозаводска. Женщина хранила его на территории частного дома, сообщили в МВД Карелии.

На днях она обнаружила, что велосипед исчез. Сотрудники ППС по горячим следам задержали 36-летнего ранее судимого мужчину. Его подозревают в совершении кражи, возбудили уголовное дело.

Только за последний месяц в Карелии зарегистрировали 50 заявлений о хищении велосипедов, причем 24 преступления были совершены в Петрозаводске. // фото: www.freepik.com