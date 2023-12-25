Снежно и туманно будет во вторник в Карелии

Облачно с прояснениями ночью будет 26 декабря в республике. Пойдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица, рассказали в Гидрометцентре Карелии.

Ветер ожидается слабый, переменных направлений. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -5, -10 градусов.

В Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, а в некоторых районах туман. На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха -6, -8 в течение суток. // фото: «Петрозаводск говорит»