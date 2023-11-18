Снежно и скользко будет завтра в Карелии

Облачная с прояснениями погода будет 19 ноября в республике. Местами пройдет небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

На дорогах ожидается гололедица, ветер юго-западный, а на севере западный и северо-западный умеренный.

Ночью температура воздуха составит -4, -9 градусов, а в северных районах местами до -15 градусов, днем будет -2, -7 градусов.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица на дорогах. Ветер умеренный юго-западный. Температура ночью -5, -7 градусов, днем -2, -4 градуса. // фото: wirestock/freepik.com